Основатель группы «Ляпис Трубецкой» заочно получил четыре года колонии
Один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок был заочно осуждён в Белоруссии. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру республики сообщает RT.
В частности, музыкан был признан виновным в публичном оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко, а также в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.
«Минский городской суд... по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело было рассмотрено в порядке спецпроизводства, так как Михалок в 2020 году уехал из Белоруссии.
Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил покинувшую Украину певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россельхознадзор ограничил транзит через Россию мяса птицы из Евросоюза
- Путин легализовал обращение криптовалют в России
- Основатель группы «Ляпис Трубецкой» заочно получил четыре года колонии
- Ученый опроверг угрозу перенаселения Земли
- Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты
- В Роскачестве назвали бессмысленным способ проверки арбуза по стуку
- «Не хочешь — не смотри!»: Милонову ответили на критику телешоу с Иришкой Чики-Пики
- «Это неожиданно!»: Нина Чусова назвала мечтой руководство московским театром
- Туристическому мегапроекту «Пять морей и озеро Байкал» предрекли пятилетнюю просрочку
- Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение