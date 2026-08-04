Основатель группы «Ляпис Трубецкой» заочно получил четыре года колонии

В частности, музыкан был признан виновным в публичном оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко, а также в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.

«Минский городской суд... по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было рассмотрено в порядке спецпроизводства, так как Михалок в 2020 году уехал из Белоруссии.

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил покинувшую Украину певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

