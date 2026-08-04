Ученые, которые утверждают, что необходимо сокращать популяцию человечества — неграмотные люди, рассказал НСН демограф Юрий Крупнов.

Население Земли следует сократить более чем в два раза к 2200 году, чтобы избежать истощения ресурсов планеты. Снижение популяции поможет снизить нагрузку на Землю, сохранить биоразнообразие и улучшить качество жизни. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на группу ученых из Италии и Великобритании. Крупнов опроверг такое мнение.