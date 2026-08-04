Путин легализовал обращение криптовалют в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который создаёт правовую основу для легального обращения в стране криптовалют. Об этом сообщает RT.

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Согласно документу, цифровые валюты признаются имуществом. Также вводятся общие требования к их обороту. Кроме того, предусмотрена судебная защита прав на криптовалюту независимо от её предварительного декларирования.

Отмечается, что закон предоставляет россиянам право легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах, пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний и криптообменников для сделок и операций.

Регулирование и надзор в даннлой сфере будет осуществлять Центробанк РФ. Закон вступит в силу 1 сентбря 2026 года.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов заявил «Радиоточке НСН», что в случае принятия закона о регулировании крипторынка, криптовалюта, в перспективе, может стать для россиян инвестиционным активом.

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ФОТО: РИА Новости
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