Путин легализовал обращение криптовалют в России

Согласно документу, цифровые валюты признаются имуществом. Также вводятся общие требования к их обороту. Кроме того, предусмотрена судебная защита прав на криптовалюту независимо от её предварительного декларирования.

Отмечается, что закон предоставляет россиянам право легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах, пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний и криптообменников для сделок и операций.

Регулирование и надзор в даннлой сфере будет осуществлять Центробанк РФ. Закон вступит в силу 1 сентбря 2026 года.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов заявил «Радиоточке НСН», что в случае принятия закона о регулировании крипторынка, криптовалюта, в перспективе, может стать для россиян инвестиционным активом.