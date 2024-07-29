«Анализы, спорт и сон»: Врач рассказала, как побороть сахарную зависимость
Чтобы преодолеть сахарную зависимость, необходимо в первую очередь сдать анализы, высыпаться и заниматься спортом, рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Врач уточнила, что для начала необходимо проверить, нет ли в рационе дефицита углеводов, железа, витаминов группы В и других микроэлементов. Их нехватка может усиливать тягу к сладкому.
Помимо этого, необходимо включить в режим регулярный спорт, который станет источником эндорфинов вместо сладостей. Также важно высыпаться и записывать то, что вы едите, отметила Табеева.
Ранее имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова рассказала, что самыми вредными продуктами для детских зубов считаются чипсы, крекеры, печень и карамель, передает RT.
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