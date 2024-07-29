«Анализы, спорт и сон»: Врач рассказала, как побороть сахарную зависимость

Врач уточнила, что для начала необходимо проверить, нет ли в рационе дефицита углеводов, железа, витаминов группы В и других микроэлементов. Их нехватка может усиливать тягу к сладкому.

Помимо этого, необходимо включить в режим регулярный спорт, который станет источником эндорфинов вместо сладостей. Также важно высыпаться и записывать то, что вы едите, отметила Табеева.

Ранее имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова рассказала, что самыми вредными продуктами для детских зубов считаются чипсы, крекеры, печень и карамель, передает RT.



