Врач назвала лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей

Лучшим способом профилактики коронавирусной инфекции для пожилых людей является вакцинация. Такой точки зрения придерживается директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Она отметила, что у соблюдения изоляции и домашнего режима есть негативные последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, пишет РИА Новости.

Специалист напомнила, что проведенные испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» у людей старшего возраста, о хорошей переносимости вакцины написал и авторитетный журнал Lancet.

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А ранее российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19. По ее словам, риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», - сообщила она в эфире «Первого канала».

Как отметила врач, прививку от коронавируса необходимо делать людям старше 65 лет, тем, кто страдает ожирением и хроническими болезнями почек, у кого есть заболевание легких онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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