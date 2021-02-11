Врач назвала лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей
Лучшим способом профилактики коронавирусной инфекции для пожилых людей является вакцинация. Такой точки зрения придерживается директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Она отметила, что у соблюдения изоляции и домашнего режима есть негативные последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, пишет РИА Новости.
Специалист напомнила, что проведенные испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» у людей старшего возраста, о хорошей переносимости вакцины написал и авторитетный журнал Lancet.
А ранее российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19. По ее словам, риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», - сообщила она в эфире «Первого канала».
Как отметила врач, прививку от коронавируса необходимо делать людям старше 65 лет, тем, кто страдает ожирением и хроническими болезнями почек, у кого есть заболевание легких онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
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