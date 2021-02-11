Врач назвала лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей

Лучшим способом профилактики коронавирусной инфекции для пожилых людей является вакцинация. Такой точки зрения придерживается директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Она отметила, что у соблюдения изоляции и домашнего режима есть негативные последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, пишет РИА Новости.

Специалист напомнила, что проведенные испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» у людей старшего возраста, о хорошей переносимости вакцины написал и авторитетный журнал Lancet.