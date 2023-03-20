Доктор Мясников назвал опасный для диабетиков вкус сока

При этом он отметил, что виноград, в отличие от сока, в чистом виде полезен для здоровья.

Врач также добавил, что диабет II типа появляется из-за наследственности, неблагоприятной окружающей среды, а также переедания.

Ранее Александр Мясников в эфире рассказал об опасности сосудосуживающих капель для носа.

