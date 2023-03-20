Доктор Мясников назвал опасный для диабетиков вкус сока
20 марта 202311:20
Виноградный сок повышает риск развития сахарного диабета, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
При этом он отметил, что виноград, в отличие от сока, в чистом виде полезен для здоровья.
Врач также добавил, что диабет II типа появляется из-за наследственности, неблагоприятной окружающей среды, а также переедания.
Ранее Александр Мясников в эфире рассказал об опасности сосудосуживающих капель для носа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru