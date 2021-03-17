Врач назвал способы восстановления нервной системы после COVID
Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о способах восстановления центральной нервной системы (ЦНС) после перенесенного коронавируса.
По словам доктора, симптомы угнетенной ЦНС могут наблюдаться длительное время после болезни, среди них в частности, астения, нарушение тактильной чувствительности и сбой терморегуляции тела. Согласно Кондрахину, восстановлению ЦНС будет активно способствовать физическая активность. «Подойдёт комплекс упражнений с палочкой из стандартного комплекса ЛФК», - заявил он в эфире «Радио 1».
Кроме того, врач подчеркнул важность дыхательных практик. В частности, он порекомендовал гимнастику Стрельниковой.
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