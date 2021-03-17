В России разработают сертификаты вакцинации от COVID-19

Проект сертификата вакцинации от коронавируса разработают в России. Документ будут выдавать гражданам, привитым отечественными вакцинами от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Отмечается, что МИД принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов и о международном признании этих документов.

Сертификаты будут оформлять на русском и английском языках, сообщает Ura.ru. В дальнейшем МИД планирует заключить международные соглашения, позволяющие свободно пересекать границы при наличии этих документов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) работает над вопросом введения сертификатов о вакцинации, которые будут подтверждать наличие прививки, отрицательного теста или антител у владельца документа. Предложение по сертификатам должны одобрить 17 марта. ЕК планирует опубликовать законопроект о паспортах вакцинации в конце марта, отмечает РИА ФАН.

При этом сами COVID-паспорта могут быть введены в Евросоюзе уже к лету текущего года, чтобы поддержать туристический сектор и позволить гражданам путешествовать, отмечает МИР 24.

