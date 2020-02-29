Врач назвал простые способы улучшить давление

Гипотоникам помогут поднять давление соль и пряности, которые помогают ускорять кровообращение и тонизировать сосудистую систему. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров в интервью «Аргументам и фактам».

Отмечается, что соленую и пряную еду можно употреблять тем, у кого отсутствуют хронические заболевания почек.

Назван лучший напиток для гипертоников

Также полезны будут для людей с пониженным давлением черный чай и натуральный кофе.

Употребление рыбы и мяса поможет восполнить недостаток питательного жира в организме и повысит уровень холестерина в крови.

Врач рекомендовал не применять все методы сразу, чтобы исключить резкий скачок давления.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН поставил под сомнение пользу зеленого чая и фиников для продления жизни.

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Фото: mos.ru
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