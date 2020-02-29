Врач назвал простые способы улучшить давление

Гипотоникам помогут поднять давление соль и пряности, которые помогают ускорять кровообращение и тонизировать сосудистую систему. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров в интервью «Аргументам и фактам».

Отмечается, что соленую и пряную еду можно употреблять тем, у кого отсутствуют хронические заболевания почек.