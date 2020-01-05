Назван лучший напиток для гипертоников
Специалисты назвали лучший напиток для понижения давления. Доктор Энн Кивимяки сообщила, что брусничный сок помогает улучшить жизнь гипертоников, пишет Medical Xpress.
Поясняется, что такие выводы были сделаны на основе экспериментального исследования на лабораторных крысах. Врач объяснила, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Кроме того, Кивимяки добавила, что концентрированный напиток благотворно влиял на работу сосудов, уточняет RT.
По словам специалистов, он содержит много полифенола, который уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее медики назвали продукты, которые помогают поддерживающие кровяное давление в норме. Как писала НСН, специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям утверждают, что гипертоникам нужно употреблять больше овощей и фруктов, а также больше двигаться
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