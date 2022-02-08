Врач рассказал, какой процент заболевших тяжело переносит «омикрон»

Он отметил, что 90-95% заразившихся переносят омикрон-штамм бессимптомно или в легкой форме. Однако есть люди, которые находятся в группе риска.

«Это люди старше 60 лет, а также с наличием хронических заболеваний, прежде всего диабета, а также люди с врождёнными иммунными проблемами», — объяснил Рябов в беседе с «Радио 1».

В то же время врач подчеркнул, что количество летальных исходов от омикрона не уменьшилось по сравнению с другими штаммами коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что «омикрон» переносят тяжело менее 1% заболевших детей.

