Вирусолог призвал россиян брать пример с Сан-Марино и Израиля

Владимир Болибок добавил, что в тех странах, в которых вакцинирована большая часть населения, заболеваемость коронавирусом пошла на спад.

«Мы делаем вакцинацию, чтобы люди приобрели иммунитет. Но он приобретается еще и за счет самого заболевания. Те люди, которые выздоровели, тоже имеют иммунитет к коронавирусу. В Сан-Марино все провакцинировались "Спутником", у них пандемия кончилась, они сейчас будут зарабатывать на вакцинном туризме. 60% израильтян вакцинировано, и у них пандемия пошла на спад, они отменяют ограничения. Здесь ситуация в том, что нам тоже нужно достичь этого уровня в 70% за счет привитых и переболевших, тогда пандемия уйдет на спад. А дальше нужно эти 70-80% поддерживать за счет постоянной ревакцинации, чтобы этот жуткий коронавирус не вернулся снова», - уточнил он.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что в США заболеваемость пошла на спад, потому что там намного больше вакцинированных, чем в России — более 50%. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день свыше 24 млн российских граждан прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции или уже полностью завершили ее.

