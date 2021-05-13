Вирусолог призвал россиян брать пример с Сан-Марино и Израиля
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился, что для спада заболеваемости достаточно привить 30% населения.
Пандемия уйдет на спад, когда более 70% населения получит иммунитет от коронавируса, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на заявление профессора Анчи Барановой, что для снижения заболеваемости коронавирусом вакцинацию должны пройти 30% населения.
«Мне цифры не очень понятны. Они должны подкрепляться конкретными выкладками. Эти рассуждения не годятся для общей оценки. У нас считается, что один заразившийся человек может заразить еще четверых. Из них два получают иммунитет. Спад заболеваемости зависит не от людей вакцинированных, а от количества людей иммунных. К тому количеству людей, кто уже вакцинировался, нужно добавить тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и имеет иммунитет», - объяснил эксперт.
Владимир Болибок добавил, что в тех странах, в которых вакцинирована большая часть населения, заболеваемость коронавирусом пошла на спад.
«Мы делаем вакцинацию, чтобы люди приобрели иммунитет. Но он приобретается еще и за счет самого заболевания. Те люди, которые выздоровели, тоже имеют иммунитет к коронавирусу. В Сан-Марино все провакцинировались "Спутником", у них пандемия кончилась, они сейчас будут зарабатывать на вакцинном туризме. 60% израильтян вакцинировано, и у них пандемия пошла на спад, они отменяют ограничения. Здесь ситуация в том, что нам тоже нужно достичь этого уровня в 70% за счет привитых и переболевших, тогда пандемия уйдет на спад. А дальше нужно эти 70-80% поддерживать за счет постоянной ревакцинации, чтобы этот жуткий коронавирус не вернулся снова», - уточнил он.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что в США заболеваемость пошла на спад, потому что там намного больше вакцинированных, чем в России — более 50%. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день свыше 24 млн российских граждан прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции или уже полностью завершили ее.
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