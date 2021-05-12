Басков: дайте людям денег и все сделают прививку от коронавируса
Народный артист России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы сроки восстановления туризма в Европе
Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года. Такое мнение высказал глава Европейской ассоциации по туризму ЕТОА Том Дженкинс. Он предположил, что следующий год будет "очень и очень интересным".
Николай Басков: «Ну и нормально. Чего ездить в Европу и тратить бешеные деньги, когда можно поднимать российскую экономику. Сказал тот, кто все время ездит за границу»,- прокомментировал Николай Басков в интервью НСН.
В России предложили ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров
Пассажирам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует давать бонусы. С таким предложением в адрес Минтранса выступили российские общественники. Речь идет не только об авиакомпаниях, но и других крупных организациях железнодорожного транспорта, каршеринга и такси.
Николай Басков: «Зачем бонусы? Давали бы лучше людям по 100 тысяч рублей за вакцинацию, тогда бы все сделали прививки. А что бонусы? Нужны живые деньги! На что можно потратить эти бонусы, только на перелеты, а за границу, судя по новостям, мы не скоро полетим. Дайте живых денег, и мы их потратим в Крыму и Сочи!», - резюмировал он в беседе с НСН.
Манижа изменила текст конкурсной песни для Евровидения
29-летняя Манижа, которая представит Россию на «Евровидении» в этом году, сообщила о том, что изменила текст своей конкурсной песни «Russian Woman» («Русская женщина»). Артистка заявила: «Я несколько изменила песню, когда записывала её до релиза. Решила, что мы не должны отскакивать от стены, мы тут, чтобы сломать её».
Николай Басков: «Если это поможет, то я только «за». Вообще я желаю Маниже победы. Она неординарная, яркая, но столкнулась с таким количеством хейта. Я ей говорил, что чтобы быть настоящим артистом нужно надевать огромный бронежилет, потому что всегда будут хейтить и всегда будут недовольные. Но не забывайте, что творчество может быть любым. К этому нужно подходить спокойно. Я считаю, что артист, который едет на Евровидение, должен делать что-то настолько неординарное, чтобы его заметили в этой огромной массе представителей из других стран», - сказал он в интервью НСН.
Из-за шутки над Жириновским шоу «Вечерний Ургант» могут закрыть
В середине апреля Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил о предстоящей смене лидера КПРФ, которым, по его словам, вместо Геннадия Зюганова должен был стать Юрий Афонин. Ургант обратил внимание на давние взаимоотношения политиков и сравнил их "с семейной парой". Телеведущий привел в качестве примера "две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться". Также он пошутил, что "новое руководство партии придет на один созыв".
Николай Басков: «Шоу существует для того, чтобы прикалываться и к этому не нужно относиться серьезно. Если бы я на все шутки Урганта в мой адрес подавал в суд, то это было бы ниже моего достоинства. Шутки могут быть смешными, но это не значит, что именно так, сказанное, воспринимают люди. Видимо Владимир Вольфович хорошо погулял на своем юбилее, разрешил закрыть программу. А может он специально это хочет сделать? Он же у нас самый хайповый политик», - подытожил Николай Басков в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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