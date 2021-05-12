Басков: дайте людям денег и все сделают прививку от коронавируса

Николай Басков: «Если это поможет, то я только «за». Вообще я желаю Маниже победы. Она неординарная, яркая, но столкнулась с таким количеством хейта. Я ей говорил, что чтобы быть настоящим артистом нужно надевать огромный бронежилет, потому что всегда будут хейтить и всегда будут недовольные. Но не забывайте, что творчество может быть любым. К этому нужно подходить спокойно. Я считаю, что артист, который едет на Евровидение, должен делать что-то настолько неординарное, чтобы его заметили в этой огромной массе представителей из других стран», - сказал он в интервью НСН.

