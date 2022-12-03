В Госдуме собираются разрешить водителям пить лекарства за рулем

Депутаты Госдумы РФ планируют внести изменения в КоАП, которые позволят освободить автомобилистов от ответственности при обнаружении в организме веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим, или следы таких веществ. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов «Известиям».

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Парламентарии внесут изменения в примечания к ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). В них перечислены критерии, в соответствии с которыми водителя признают нетрезвым.

«В этом примечании появится дополнение, по которому автолюбителю будет грозить ответственность, только если в его организме обнаружат вещества, входящие в список, утвержденный правительством РФ», — пояснил Нилов.

Законодатель уточнил, что документ с поправками сейчас готовится. Затем его направят в правительство РФ, чтобы получить необходимое заключение, а также внесут на рассмотрение Госдумы «в ближайшие дни».

Врач-психиатр Александр Ковтун заявил, что психотропные вещества в крови человека могут быть обнаружены после употребления препаратов групп нейролептиков, транквилизаторов, антиконвульсантов и антидепрессантов, сообщает «Вечерняя Москва».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЛекарстваВодителиЯрослав НиловГосдума
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