Лукашенко призвал «не париться» из-за омикрон-штамма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус «у людей в голове» и посоветовал «не париться». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.
«Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего», – подчеркнул белорусский лидер.
Также Лукашенко обратился к международным организациям, назвав их «жуликами» и уличив в издевательстве над людьми.
«Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех», – заявил президент Белоруссии.
Лукашенко также согласился с тем, что омикрон-штаммом нужно переболеть всем.
«С моей точки зрения, идеальное предложение», – отметил он.
Ранее белорусский лидер рассказал, что легко перенес заболевание «омикроном».
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