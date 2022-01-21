Лукашенко призвал «не париться» из-за омикрон-штамма

«Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего», – подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко обратился к международным организациям, назвав их «жуликами» и уличив в издевательстве над людьми.

«Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех», – заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также согласился с тем, что омикрон-штаммом нужно переболеть всем.

«С моей точки зрения, идеальное предложение», – отметил он.

Ранее белорусский лидер рассказал, что легко перенес заболевание «омикроном».

