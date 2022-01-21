Лукашенко призвал «не париться» из-за омикрон-штамма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус «у людей в голове» и посоветовал «не париться». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

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«Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего», – подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко обратился к международным организациям, назвав их «жуликами» и уличив в издевательстве над людьми.

«Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех», – заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также согласился с тем, что омикрон-штаммом нужно переболеть всем.

«С моей точки зрения, идеальное предложение», – отметил он.

Ранее белорусский лидер рассказал, что легко перенес заболевание «омикроном».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Лукашенко
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