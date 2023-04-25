Глава «Альянса врачей» сообщила о домогательствах Навального

В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» она напомнила, что когда политика облили зеленкой, у него диагностировали ожог роговицы глаза. И во время лечения заботу о нём как о пациенте Навальный расценивал как симпатию.

«У него возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как женщину. Вот знаете, есть такие мужчины, которым надо «вынь да положь». Вот Алексей, к сожалению, такой человек», — посетовала она.

Ранее документальная лента «Навальный» получила «Оскар» как «Лучший полнометражный документальный фильм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

