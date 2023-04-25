Глава «Альянса врачей» сообщила о домогательствах Навального
Глава «Альянса врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева заявила о домогательствах со стороны Алексея Навального (внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов).
В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» она напомнила, что когда политика облили зеленкой, у него диагностировали ожог роговицы глаза. И во время лечения заботу о нём как о пациенте Навальный расценивал как симпатию.
«У него возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как женщину. Вот знаете, есть такие мужчины, которым надо «вынь да положь». Вот Алексей, к сожалению, такой человек», — посетовала она.
Ранее документальная лента «Навальный» получила «Оскар» как «Лучший полнометражный документальный фильм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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