Глава «Альянса врачей» получила год ограничения свободы по «санитарному» делу

Главу независимого профсоюза «Альянс врачей» (признан Минюстом РФ НКО, выполняющей функции иноагента) Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы по «санитарному» делу. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг Преображенский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Васильевой запрещено покидать столицу, посещать массовые мероприятия, уходить из дома с 22:00 до 06:00, менять место жительство без разрешения спецорганов. Также, согласно вердикту судьи, глава организации обязана дважды в месяц отмечаться в правоохранительных органах, пишет Ura.ru.

Команда Васильевой уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Напомним, главу «Альянса врачей задержали в сентябре. По версии следствия, Васильева призывала к участию в несанкционированной массовой акции, тем самым нарушив санитарные нормы в условиях распространения коронавируса. Обвинение просило назначить Васильевой 1 год и 8 месяцев ограничения свободы, отмечает RT.

