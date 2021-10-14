Глава «Альянса врачей» получила год ограничения свободы по «санитарному» делу
Главу независимого профсоюза «Альянс врачей» (признан Минюстом РФ НКО, выполняющей функции иноагента) Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы по «санитарному» делу. Об этом сообщает «Интерфакс».
В четверг Преображенский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Васильевой запрещено покидать столицу, посещать массовые мероприятия, уходить из дома с 22:00 до 06:00, менять место жительство без разрешения спецорганов. Также, согласно вердикту судьи, глава организации обязана дважды в месяц отмечаться в правоохранительных органах, пишет Ura.ru.
Команда Васильевой уже заявила о намерении обжаловать приговор.
Напомним, главу «Альянса врачей задержали в сентябре. По версии следствия, Васильева призывала к участию в несанкционированной массовой акции, тем самым нарушив санитарные нормы в условиях распространения коронавируса. Обвинение просило назначить Васильевой 1 год и 8 месяцев ограничения свободы, отмечает RT.
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