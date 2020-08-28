Врач Мясников заявил, что в России 20 млн заболевших COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников подсчитал реальное количество заболевших коронавирусом в России. По его мнению, это число составляет как минимум 20 млн человек.

Медик пояснил, что Роспотребнадзор заявил, что у 20-25 процентов обследованных россиян сформировался иммунитет к COVID-19. Речь идет о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни. Из этого можно сделать вывод, что число переболевших гораздо больше, чем представлялось ранее.