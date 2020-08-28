Врач Мясников заявил, что в России 20 млн заболевших COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников подсчитал реальное количество заболевших коронавирусом в России. По его мнению, это число составляет как минимум 20 млн человек.
Медик пояснил, что Роспотребнадзор заявил, что у 20-25 процентов обследованных россиян сформировался иммунитет к COVID-19. Речь идет о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни. Из этого можно сделать вывод, что число переболевших гораздо больше, чем представлялось ранее.
«Это значит, что, экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов», – написал Мясников в Telegram.
По официальный данным, с начала пандемии в России заразились коронавирусом 980 тысяч человек.
Ранее и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева рассказала, где риск заразиться коронавирусом наиболее велик, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru