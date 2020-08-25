Доктор Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о Навальном

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился своими мыслями относительно предварительных выводов докторов немецкой клиники Charite, заявивших об интоксикации Алексея Навального токсином их группы ингибиторов холинэстеразы.

Болезнь или интоксикация? Российские и немецкие врачи поспорили о диагнозе Навального

Российский специалист предположил, что нынешнее тяжёлое состояние политика может быть следствием приёма разрешённых лекарств.

«Например захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз», - приводит комментарий Мясникова Ura.ru.

Другая версия – отравление органофосфатными удобрениями, что сейчас не редкость, добавил он. Мясников, однако, призвал не торопиться с выводами.

Представители Навального считают, что его могли намеренно отравить. Канцлер Германии Ангела Меркель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже призвали российские власти провести открытое расследование. Между тем, российские врачи исключают версию отравления. Как говорят в омской БСМП-1, куда изначально госпитализировали Навального, в его организме не нашли ядов и синтетических веществ.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиАлексей Навальный
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