Доктор Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о Навальном
Врач и телеведущий Александр Мясников поделился своими мыслями относительно предварительных выводов докторов немецкой клиники Charite, заявивших об интоксикации Алексея Навального токсином их группы ингибиторов холинэстеразы.
Российский специалист предположил, что нынешнее тяжёлое состояние политика может быть следствием приёма разрешённых лекарств.
«Например захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз», - приводит комментарий Мясникова Ura.ru.
Другая версия – отравление органофосфатными удобрениями, что сейчас не редкость, добавил он. Мясников, однако, призвал не торопиться с выводами.
Представители Навального считают, что его могли намеренно отравить. Канцлер Германии Ангела Меркель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже призвали российские власти провести открытое расследование. Между тем, российские врачи исключают версию отравления. Как говорят в омской БСМП-1, куда изначально госпитализировали Навального, в его организме не нашли ядов и синтетических веществ.
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