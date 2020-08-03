Вакцину от COVID-19 зарегистрируют в России в течение 10 дней

По словам главы РФПИ, к концу 2020 года объем производства доз вакцины может достичь 10 миллионов в месяц.

«Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса", - подчеркнул он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к началу 2021 года в России будет выпускаться несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц.





