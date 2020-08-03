Вакцину от COVID-19 зарегистрируют в России в течение 10 дней
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина против новой коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение 10 дней.
Он отметил, что результаты испытаний «очень хорошие».
"Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней", - сказал Дмитриев телеканалу "Россия-24".
По словам главы РФПИ, к концу 2020 года объем производства доз вакцины может достичь 10 миллионов в месяц.
«Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса", - подчеркнул он.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к началу 2021 года в России будет выпускаться несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц.
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