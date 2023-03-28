Врач Мясников рассказал о смертельной опасности резко снижающих давление таблеток

Быстродействующие таблетки для снижения давления могут привести к фатальным последствиям, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников рассказал о скрытой опасности капель для носа

Врач уверяет что принявший это лекарство может «заработать» инфаркт почки, мозга или сердца.

Медики назначают эту группу препаратов только под их наблюдением, отметил Мясников. Потому что при резком ухудшении состояния пациента у медиков будет возможность прийти на помощь.

Ранее Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о минусах приема нелицензированных препаратов.

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Фото: Соцсети/drmyasnikov
ТЕГИ:ЗдоровьеАтмосферное Давление

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