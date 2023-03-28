Врач Мясников рассказал о смертельной опасности резко снижающих давление таблеток

Врач уверяет что принявший это лекарство может «заработать» инфаркт почки, мозга или сердца.

Медики назначают эту группу препаратов только под их наблюдением, отметил Мясников. Потому что при резком ухудшении состояния пациента у медиков будет возможность прийти на помощь.

Ранее Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о минусах приема нелицензированных препаратов.

