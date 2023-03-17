Мясников рассказал о скрытой опасности капель для носа
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об опасности сосудосуживающих капель для носа.
По его словам, такие капли могут в некоторых случаях вредить сердцу, особенно тем, у кого уже есть с ним проблемы.
Мясников отметил, что капли для носа не просто суживают сосуды, но и усиливают биение сердца, а также поднимают давление. Он добавил, что пользоваться такими каплями можно не дольше пяти дней.
Ранее Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, как лечить лихорадку Денге.
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