«Сушеный кал ящерицы»: Мясников заявил об опасности приема нелицензированных препаратов
На упаковке может быть написано что угодно, но это все равно "кот в мешке", заявил в эфире НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, чем опасен прием нелицензионных препаратов.
27 марта стало известно о гибели девушки в Москве после приема препарата для «повышения иммунитета». По данным Следственного комитета РФ, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из больниц доставили девушку 2001 года рождения. Несмотря на помощь, оказанную медиками, 25 марта пострадавшая скончалась. СМИ сообщали, что девушка вводила себе и своему молодому человеку медикаменты на основе плаценты. Мясников сказал, что вместо обещанного препарата на основе плаценты могло быть совершенно что угодно.
«Вводятся нелицензионные препараты. Мы не знаем, что вводим. На них может быть написано «для укрепления иммунитета» или «для чего-то еще». Вы можете ввести сушеный кал ящерицы или что-то якобы из плаценты. Мы не знаем качество этих препаратов. Кот в мешке. Это может быть что угодно», - заявил врач.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти студентки в Москве после самостоятельного приема препарата для иммунитета.
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