Врач Михалева назвала продукты, провоцирующие бессонницу

По её словам, в первую очередь, это кофе, крепкий чай и шоколад. Содержащийся в них кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге, что вызывает чувство бодрости и прилив энергии, а значит будет мешать засыпанию.

Также здоровому сну не будет способствовать ужин, состоящий из жирных блюд и фастфуда, так как «надолго нагружают желудочно-кишечный тракт, стимулируя его работу».

Эксперт указала, что перед сном следует избегать большого количества белковой пищи.

«Рекомендуемое время последнего приема пищи — не позднее чем за 2-3 часа до сна», — заключила Михалева.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что качество сна может ухудшить просмотр фильмов ужасов, сообщает RT.

