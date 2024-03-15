Врач Михалева назвала продукты, провоцирующие бессонницу
Употребление продуктов, содержащих стимуляторы, может привести к проблемам со сном. Об этом Газете.Ru заявила рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
По её словам, в первую очередь, это кофе, крепкий чай и шоколад. Содержащийся в них кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге, что вызывает чувство бодрости и прилив энергии, а значит будет мешать засыпанию.
Также здоровому сну не будет способствовать ужин, состоящий из жирных блюд и фастфуда, так как «надолго нагружают желудочно-кишечный тракт, стимулируя его работу».
Эксперт указала, что перед сном следует избегать большого количества белковой пищи.
«Рекомендуемое время последнего приема пищи — не позднее чем за 2-3 часа до сна», — заключила Михалева.
Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что качество сна может ухудшить просмотр фильмов ужасов, сообщает RT.
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