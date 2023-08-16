Врач Кривошеева: обезвоживание у водителя можно сравнить с опьянением

Обезвоженный водитель может быть опасен на дороге, так как он неспособен правильно оценивать ситуацию, заявила «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «Медси» на Белорусской Анна Кривошеева.

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По ее словам, состояние обезвоживания можно сравнить с алкогольным опьянением. Водитель с недостаточным содержанием воды в организме может создать аварийную ситуацию на дороге наравне с автомобилистом, выпившим четыре бокала вина.

Кривошеева подчеркнула необходимость пить за рулем больше жидкости. Она назвала воду лучшим вариантом для утоления жажды.

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ФОТО: РИА Новости
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