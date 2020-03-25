Врач из Иванова заражал людей после отдыха в ОАЭ, работая с санкции властей
Врач из областной больницы в Иванове, который после возвращения из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, ходил на работу несколько дней, несмотря на симптомы заболевания, заразил коронавирусом как минимум двух человек. Положительный результат на COVID-19 дали экспресс-тесты.
Теперь результаты анализов должны подтвердить в лаборатории «Вектор» в Новосибирске, отмечает Ura.ru со ссылкой на Mash.
Причём, что самое удивительное, разрешение на работу после отпуска заграницей врачу дали в местном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
На тот момент в России еще не отмечалась вспышка заболевания. За это время с врачом успели близко пересечься более полусотни человек. Всех контактёров сейчас проверяют на коронавирус.
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