Врач из Иванова заражал людей после отдыха в ОАЭ, работая с санкции властей

Врач из областной больницы в Иванове, который после возвращения из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, ходил на работу несколько дней, несмотря на симптомы заболевания, заразил коронавирусом как минимум двух человек. Положительный результат на COVID-19 дали экспресс-тесты.

Теперь результаты анализов должны подтвердить в лаборатории «Вектор» в Новосибирске, отмечает Ura.ru со ссылкой на Mash.