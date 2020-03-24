«Разнарядочка» против коронавируса

Достаточно высокой назвал динамику распространения коронавируса в Москве мэр города Сергей Собянин на совещании у президента. По словам столичного градоначальника, который возглавляет рабочую группу по коронавирусу при Госсовете, в городе подозрение на заражение есть у примерно 500 человек. Он предположил, что подтвердится 80-90% из них: «динамика достаточно высокая. Это серьезная история», - сказал Собянин. Число подтвержденных случаев заболевания, по официальным данным на 24 марта, составило 495 человек в целом по России, по Москве - 290. Два москвича, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, состояние еще восьми врачи оценивают как средней степени тяжести, - рассказал Владимиру Путину Сергей Собянин. По его словам, многие москвичи после поездок за границу не проходили тестирование, а самоизолировались дома. «И слава богу», - добавил Собянин, имея в виду, что все они на самочувствие не жаловались.

Вместе с тем, столичные власти разворачивают дополнительные больничные места. Накануне сообщалось, что в Москве по меньшей мере семь корпусов обычных больниц переоборудовали под прием пациентов с коронавирусом. По словам Собянина, город готов в ближайшее время перепрофилировать еще десять корпусов больниц в случае нарастания угрозы распространения инфекции. И это – без учета строящегося в Новой Москве инфекционного центра, осмотреть который по готовности объекта пригласил столичный мэр главу государства. Пока что Владимир Путин посетил больницу номер 40 в Коммунарке, что в Новой Москве, которая принимает больных коронавирусом. Деятельность главврача Дениса Проценко президент назвал примером хорошей работы, указав, что в больнице «все работает как слаженные часики». И передал слова благодарности всему коллективу больницы. Главврач в ответ напомнил о двух сценариях развития событий: азиатском, когда вспышка заболевания стихает, и итальянском - когда нарастает. «Очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск", - сказал Проценко.

Возвращаясь к совещанию у президента по противодействию коронавирусу, стоит отметить еще ряд высказываний столичного мэра, которые свидетельствуют о тревожном характере складывающейся ситуации. В частности, из них следует, что требование к пожилым и больным хроническими заболеваниями людям, которые уже выдвинули власти Москвы, будет распространено и на другие регионы. Как заявил Сергей Собянин, центральные власти не владеют всей полнотой информации о распространении инфекции в регионах. По его словам, всем без исключения субъектам, независимо от того, есть ли у них больные, будет дана команда подготовиться. «Мы такую разнарядочку дадим сейчас», - сказал Собянин.

