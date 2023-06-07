Вата в носу: Врач-иммунолог раскрыл причину «аллергенности» тополиного пуха
7 июня 202319:38
Анатолий Курчатов
Владимир Белибок в разговоре с НСН пояснил, что аллергию у человека вызывает не сам пух, а пыльца, которую могут переносить едва видимые для человеческого глаза волоски.
В период активного цветения тополей НСН поговорила с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком о негативном влиянии пуха неприхотливого дерева на человеческий организм.
«Тополиный пух представляет собой волокна целлюлозы. По сути это вата. Ее волокна не вызывают аллергии, но оказывают раздражающие действия на дыхательные пути, на слизистую глаз. Кроме хлопьев, которые мы видим, есть маленькие волоски, которые практически незаметно. Именно эти волоски попадают глубоко в дыхательные пути и раздражают их, могут попадать в бронхи, могут вызвать бронхиальную астму. Кроме этого, волокна целлюлозы являются хорошим абсорбентом. Могут абсорбировать воздух, в том числе пыльцу других растений. Она ветром поднимается в воздух, переносится на достаточно большие расстояния, и этот пух, попадая в дыхательные пути уже вместе с пыльцой, уже может вызвать аллергию. Но аллергия не на сам пух, а на пыльцу, которую он переносит», - сказал Болибок.
Ранее в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» перечислил «опасные» для аллергиков деревья, а также рассказал, откуда аллергия появляется у тех, кто никогда от неё не страдал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru