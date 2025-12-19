Путин: Правительство создаст необходимые условия жизни для ученых России

Западные коллеги помогают России в возвращении ученых в РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Сибири.

«Молодые люди, которые ранее работали за рубежом, возвращаются в Россию, и западные коллеги нам в этом помогают. Одна из главных причин — переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы становится невозможным. У нас на повестке дня защита традиционных ценностей», — отметил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он также пообещал приехать и посмотреть СКИФ.

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
