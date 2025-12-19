Путин: Правительство создаст необходимые условия жизни для ученых России
Западные коллеги помогают России в возвращении ученых в РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Сибири.
«Молодые люди, которые ранее работали за рубежом, возвращаются в Россию, и западные коллеги нам в этом помогают. Одна из главных причин — переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы становится невозможным. У нас на повестке дня защита традиционных ценностей», — отметил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он также пообещал приехать и посмотреть СКИФ.
Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Лучшее предложение»: Почему Венгрия не откажется от российского газа
- В Азербайджане одобрили крупнейшую в истории страны амнистию 20 тысяч осужденных
- В ДТП в Новосибирске погибли шесть человек
- Путин назвал грабежом попытки изъять российские активы в ЕС
- Путин: Правительство создаст необходимые условия жизни для ученых России
- Путин назвал Зеленского артистом, комментируя его фейк-видео из Купянска
- Мединский: Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат
- Путин сообщил о росте ВВП почти на 10% за три года
- Командир штурмовой группы рассказал о сложностях при взятии Северска
- Лукашенко заявил, что РФ сообщила ему о слежке США за телефонами окружения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru