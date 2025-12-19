Путин: Правительство создаст необходимые условия жизни для ученых России

Рост реальной зарплаты в России после вычета инфляции составил 4,5% Путин заявил, что Евросоюзу однажды придется возвращать российские активы Россия и Украина обменялись телами военнослужащих В российских маркетплейсах станет еще больше «серых» гаджетов Трамп пообещал к 2028 году отправить астронавтов на Луну Россиянам, которые на новогодние каникулы планируют отправиться за границу, посоветовали проверить задолженности