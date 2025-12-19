В ДТП в Новосибирске погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске. Об этом заявили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на Советском шоссе.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Toyota Ipsum и Mercedes», - сообщили в ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

