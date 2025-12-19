В ДТП в Новосибирске погибли шесть человек
19 декабря 202512:52
Шесть человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске. Об этом заявили в региональном управлении МВД.
Авария произошла на Советском шоссе.
«Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Toyota Ipsum и Mercedes», - сообщили в ГУ МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее в Иркутской области микроавтобус с работниками предприятия столкнулся с автобенотосмесителем, пострадали 11 человек.
В ДТП в Новосибирске погибли шесть человек
15 мая 2023
