«Врач должен лечить!» В Госдуме высказались о ситуации в центре Блохина

В центре имени Н. Н. Блохина прокомментировали скандал с угрозой массового увольнения врачей. Накануне детские онкологи из центра выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. После этого директор центра Иван Стилиди заявил, что с приходом нового руководства в онкоцентр никому из сотрудников не было предложено уволиться, более того центру нужны дополнительные медработники в связи с переездом в новое здание.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН предложил разобраться в конфликте, чтобы не судить о ситуации с одной стороны.