«Врач должен лечить!» В Госдуме высказались о ситуации в центре Блохина
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН выразил отношение к конфликту между врачами и руководством медучреждения.
В центре имени Н. Н. Блохина прокомментировали скандал с угрозой массового увольнения врачей. Накануне детские онкологи из центра выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. После этого директор центра Иван Стилиди заявил, что с приходом нового руководства в онкоцентр никому из сотрудников не было предложено уволиться, более того центру нужны дополнительные медработники в связи с переездом в новое здание.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН предложил разобраться в конфликте, чтобы не судить о ситуации с одной стороны.
«В системе здравоохранения кризис, он выражается в таких явлениях, когда группа врачей заявляет о том, что они готовы уволиться и выдвигает свои требования. Сейчас идет трансформация медицины, переход на совершенно другие технологии работы. Вдобавок, это классическая конфликтная ситуация. С новым руководством не согласны сотрудники, которые до этого работали. Я думаю, Минздрав должен в этой конфликтной ситуации разобраться и разрешить ее. Возможно, врачей довели до такой ситуации. Но я считаю, врач должен лечить, а не заниматься такими делами. Конфликт можно разными методами решать. Врачи выбрали этот путь – угрожать. Нельзя заниматься одностороннюю позицию, от этого страдают пациенты. Их надо лечить. Им каждый день на вес золота», - добавил он.
Ранее сообщалось, что замглавы центра имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения. Он был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей. Их обращение появилось на канале независимого профсоюза «Альянс врачей» в YouTube. Они потребовали отстранить руководство Института детской онкологии, ввести прозрачные механизмы начисления зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.
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