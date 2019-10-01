«Врач должен лечить!» В Госдуме высказались о ситуации в центре Блохина

1 октября 201910:40
Станислав Меркулов

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН выразил отношение к конфликту между врачами и руководством медучреждения.

В центре имени Н. Н. Блохина прокомментировали скандал с угрозой массового увольнения врачей. Накануне детские онкологи из центра выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. После этого директор центра Иван Стилиди заявил, что с приходом нового руководства в онкоцентр никому из сотрудников не было предложено уволиться, более того центру нужны дополнительные медработники в связи с переездом в новое здание.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН предложил разобраться в конфликте, чтобы не судить о ситуации с одной стороны.

«Лига защиты врачей»: Минздрав сделал медиков нищими

«В системе здравоохранения кризис, он выражается в таких явлениях, когда группа врачей заявляет о том, что они готовы уволиться и выдвигает свои требования. Сейчас идет трансформация медицины, переход на совершенно другие технологии работы. Вдобавок, это классическая конфликтная ситуация. С новым руководством не согласны сотрудники, которые до этого работали. Я думаю, Минздрав должен в этой конфликтной ситуации разобраться и разрешить ее. Возможно, врачей довели до такой ситуации. Но я считаю, врач должен лечить, а не заниматься такими делами. Конфликт можно разными методами решать. Врачи выбрали этот путь – угрожать. Нельзя заниматься одностороннюю позицию, от этого страдают пациенты. Их надо лечить. Им каждый день на вес золота», - добавил он.

Ранее сообщалось, что замглавы центра имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения. Он был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей. Их обращение появилось на канале независимого профсоюза «Альянс врачей» в YouTube. Они потребовали отстранить руководство Института детской онкологии, ввести прозрачные механизмы начисления зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ВрачиКонфликт