«Лига защиты врачей»: Минздрав сделал медиков нищими

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»

На данный момент дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек по всей стране, и эта цифра продолжает расти – в 2018 году из профессии ушли 6 тысяч врачей, 32 тысячи среднего медперсонала и 137 тысяч младшего. Нагрузка на оставшихся врачей так велика, что они вынуждены буквально бежать из больниц и искать свое место в других отраслях.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН обвинил Министерство здравоохранения в искажении фактов об уровне зарплат своих подчиненных.