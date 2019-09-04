«Лига защиты врачей»: Минздрав сделал медиков нищими
Президент межрегиональной общественной организации на пресс-конференции НСН рассказал о недостоверных данных об уровне зарплат врачей, в течение многих лет подававшихся руководству страны.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»
На данный момент дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек по всей стране, и эта цифра продолжает расти – в 2018 году из профессии ушли 6 тысяч врачей, 32 тысячи среднего медперсонала и 137 тысяч младшего. Нагрузка на оставшихся врачей так велика, что они вынуждены буквально бежать из больниц и искать свое место в других отраслях.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции НСН обвинил Министерство здравоохранения в искажении фактов об уровне зарплат своих подчиненных.
«Министерство здравоохранения на протяжении многих лет обманывало президента и своих подчиненных. Реальные зарплаты врачей никогда не достигали тех 200% от средней зарплаты по стране, о которой докладывали. Все делалось за счет фиктивных данных и подтасовок. Сейчас медработники не могут не то, что терпеть, они не могут существовать. Они нищие, они не могут позволить нормально содержать свои семьи, у них постоянно растет нагрузка. Это делается с попустительства региональных органов здравоохранения. Либо Минздрав не владеет ситуацией о происходящем в стране, либо он покрывает незаконные действия», - добавил он.
Ранее во время пресс-конференции НСН врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал о причинах увольнений медицинских работников. «Люди вынуждены перерабатывать, у нас не редкость смертельные случаи среди молодых врачей, инфаркты, инсульты, сахарный диабет, люди становятся инвалидами на работе и из-за работы. Но на это закрывают глаза», - заявил он.
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