Детского онколога из центра Блохина отстранили после его жалобы
Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич (на фото третий слева) отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения, сообщает Газета.ру
Менткевич был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей.
Руководитель центра Блохина Иван Стилиди заявил, что Ментеквич занимал сразу две должности, с одной из них он был снят за «хамское поведение». Кроме того, Стилиди вынес Менткевичу выговор, отмечает РИА ФАН.
Напомним, помимо плохих условий, врачи в своем обращении потребовали обеспечить прозрачность при начислении сотрудникам зарплат.
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