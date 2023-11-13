«Для сердца и сосудов!»: Диетолог объяснила пользу вина для здоровья

Бокал натурального вина в день благоприятно влияет на человеческий организм, рассказала НСН диетолог Маргарита Королева.

В составе вина есть антиоксидант, который оказывает положительное влияние на работу организма, и бокал натурального вина в день пойдет человеку только на пользу. Об этом в эфире НСН заявила диетолог Маргарита Королева.

Российский биотехнологический университет представил уникальный продукт – близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса. Путем ферментации грибом Eurotium cristatum и обогащением сырья биодобавками, полученный напиток приобрел дополнительные полезные свойства. Ученые утверждают, что новый вид вина улучшает состояние поджелудочной железы склонных к диабетам людей, повышает иммунитет и способствует похудению. При этом напиток имеет тот же вкус, аромат и крепость вина.

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«Вино полезно для сосудов и всей сердечно-сосудистой системы, потому как в ее составе есть компоненты, а именно ресвератрол, который является антиоксидантом и оказывает антиокислительное воздействие, обеспечивает стабильность клеточных мембран, в том числе эндотелий клеток. Поэтому он оказывает благоприятное влияние на работу всей системы организма, и, конечно, вино может быть в нашем рационе», - сказала Королева.

Вино можно пить ежедневно, но в умеренных количествах, отметила эксперт. Она уточнила, что речь идет о натуральном вине.

«Каждый может определить для себя степень опьянения – все определяется дозировкой. Человек на трезвую голову должен определить для себя дозировку, которая не будет вопреки его жизни, жизни близких людей, работоспособности. Но в небольшой дозировке, скажем, до бокала в день, вполне может быть уместен этот продукт, если он натуральный. Вино способствует поддержанию аппетита, помогает поддержать беседу», - добавила диетолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал безвредную для организма ежедневную дозу алкоголя, которая в некоторых случаях даже может быть полезна для здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, 14 граммов чистого спирта в день не принесут вреда взрослому человеку. При этом врач предупредил, что для беременных женщин и ранее злоупотреблявших спиртным не существует безвредных доз. Он также призвал полностью отказаться от алкоголя людей с болезнями поджелудочной железы и гепатитом.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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