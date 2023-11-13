«Для сердца и сосудов!»: Диетолог объяснила пользу вина для здоровья
Бокал натурального вина в день благоприятно влияет на человеческий организм, рассказала НСН диетолог Маргарита Королева.
В составе вина есть антиоксидант, который оказывает положительное влияние на работу организма, и бокал натурального вина в день пойдет человеку только на пользу. Об этом в эфире НСН заявила диетолог Маргарита Королева.
Российский биотехнологический университет представил уникальный продукт – близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса. Путем ферментации грибом Eurotium cristatum и обогащением сырья биодобавками, полученный напиток приобрел дополнительные полезные свойства. Ученые утверждают, что новый вид вина улучшает состояние поджелудочной железы склонных к диабетам людей, повышает иммунитет и способствует похудению. При этом напиток имеет тот же вкус, аромат и крепость вина.
«Вино полезно для сосудов и всей сердечно-сосудистой системы, потому как в ее составе есть компоненты, а именно ресвератрол, который является антиоксидантом и оказывает антиокислительное воздействие, обеспечивает стабильность клеточных мембран, в том числе эндотелий клеток. Поэтому он оказывает благоприятное влияние на работу всей системы организма, и, конечно, вино может быть в нашем рационе», - сказала Королева.
Вино можно пить ежедневно, но в умеренных количествах, отметила эксперт. Она уточнила, что речь идет о натуральном вине.
«Каждый может определить для себя степень опьянения – все определяется дозировкой. Человек на трезвую голову должен определить для себя дозировку, которая не будет вопреки его жизни, жизни близких людей, работоспособности. Но в небольшой дозировке, скажем, до бокала в день, вполне может быть уместен этот продукт, если он натуральный. Вино способствует поддержанию аппетита, помогает поддержать беседу», - добавила диетолог.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал безвредную для организма ежедневную дозу алкоголя, которая в некоторых случаях даже может быть полезна для здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, 14 граммов чистого спирта в день не принесут вреда взрослому человеку. При этом врач предупредил, что для беременных женщин и ранее злоупотреблявших спиртным не существует безвредных доз. Он также призвал полностью отказаться от алкоголя людей с болезнями поджелудочной железы и гепатитом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из сектора Газа эвакуировали 98 россиян
- Арестович заявил о конфликте Зеленского и руководства ВСУ
- Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне»
- Пользователи Промсвязьбанка заявили о сбое в работе мобильного приложения
- В Минобороны сообщили об отражении атаки бригады «Азов»
- Литва хочет лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку Кремля
- СМИ: Депутату Рады Дубинскому предъявлено обвинение в госизмене
- SHAMAN причислил Пугачеву к рядам своих поклонниц
- В Непале запретили TikTok
- «Шаг к напряженности»: Песков оценил размещение польских танков у Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru