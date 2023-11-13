«Для сердца и сосудов!»: Диетолог объяснила пользу вина для здоровья

В составе вина есть антиоксидант, который оказывает положительное влияние на работу организма, и бокал натурального вина в день пойдет человеку только на пользу. Об этом в эфире НСН заявила диетолог Маргарита Королева.

Российский биотехнологический университет представил уникальный продукт – близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса. Путем ферментации грибом Eurotium cristatum и обогащением сырья биодобавками, полученный напиток приобрел дополнительные полезные свойства. Ученые утверждают, что новый вид вина улучшает состояние поджелудочной железы склонных к диабетам людей, повышает иммунитет и способствует похудению. При этом напиток имеет тот же вкус, аромат и крепость вина.