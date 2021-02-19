Врач дал прогноз по развитию COVID-19 весной

Врач рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусом в России весной, передает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога Центра имени Гамалеи Александра Бутенко.

По его словам, на рост числа заболевших может повлиять социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды. Бутенко считает, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться.