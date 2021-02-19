Врач дал прогноз по развитию COVID-19 весной

Врач рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусом в России весной, передает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога Центра имени Гамалеи Александра Бутенко.

По его словам, на рост числа заболевших может повлиять социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды. Бутенко считает, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться.

Врач: переболевших коронавирусом вакцинировать не стоит

«Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», – отметил Бутенко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что в России всё еще сохраняется значительный риск заболеть COVID-19.

По словам главы ведомства, сдерживать распространение пандемии коронавирусной инфекции позволяет комплекс принимаемых в стране мер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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