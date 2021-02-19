Врач дал прогноз по развитию COVID-19 весной
Врач рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусом в России весной, передает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога Центра имени Гамалеи Александра Бутенко.
По его словам, на рост числа заболевших может повлиять социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды. Бутенко считает, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться.
«Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», – отметил Бутенко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что в России всё еще сохраняется значительный риск заболеть COVID-19.
По словам главы ведомства, сдерживать распространение пандемии коронавирусной инфекции позволяет комплекс принимаемых в стране мер.
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