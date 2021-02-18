Роспотребнадзор предупредил о сохраняющихся рисках заразиться коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что в России всё еще сохраняется значительный риск заболеть COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы ведомства, сдерживать распространение пандемии коронавирусной инфекции позволяет комплекс принимаемых в стране мер. При этом она подчеркнула, что 12 тысяч новых случаев заражения в сутки являются большим приростом, и призвала людей соблюдать осторожность.

Кроме того, Попова напомнила про бессимптомные случаи заражения, которые безопасны для их носителей, но могут представлять угрозу для людей со сниженным иммунитетом. Всё это, по данным Роспотребнадзора, приводит к высокому риску заболеть.

Попова добавила, что нельзя отпускать ситуацию и "обольщаться" по поводу окончания пандемии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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