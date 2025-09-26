Врач Чаевская назвала нездоровой худобу Полины Гагариной
Излишняя худоба, которой отличается певица Полина Гагарина, а также модель Алана Мамаева, может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом NEWS.ru заявила нутрициолог Наталья Чаевская.
По её словам, зачастую желание снизить вес перерастает в опасную проблему. Так, опасения поклонников также стала вызывать внешность телеведущей Екатерины Варнавы и блогера Анастасии Ивлеевой.
«Варнава... для многих выглядит слишком худой с истощённым лицом... Фанаты Ивлеевой бьют тревогу, ведь звезда стала выглядеть значительно худее», - отметила эксперт.
Чаевская также упомянула Филиппа Киркорова, который «на многих фотографиях он выглядит истощённым».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам, страдающим ожирением, не следует назначать себе лекарства - сначала нужно попробовать другие методы борьбы с недугом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Отсроченное действие»: Онколог раскрыл секреты будущей вакцины от рака
- «Кто заплатит за жилье?»: Как привезти учителей в деревню
- Россиян предупредили о мастерах-мошенниках, занимающихся ремонтом
- Россия расширила список санкций против британских политиков
- Камбербэтч не поможет: Новый фильм со звездой «Шерлока» не соберет в России миллиард
- Песков назвал безответственными заявления о готовности сбивать самолеты РФ
- Мирный план Трампа по сектору Газа назвали анекдотом
- На плечи потребителям: Невозвратные товары подорвут доверие к маркетплейсам
- Врач Чаевская назвала нездоровой худобу Полины Гагариной
- Юбилейные истории: Рубальская сыграет саму себя в театральной постановке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru