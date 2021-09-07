«Иллюзия безопасности». Автоэксперты поддержали отмену обязательного техосмотрв

Так, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в эфире НСН упомянул высокую стоимость процедуры техосмотра. По его мнению, тарифы на техосмотр должна разрабатывать ФАС.

«В чем суть бизнеса станций техосмотра? Им нужно окупать дорогостоящее оборудование, с помощью которого проводится техосмотр. Поэтому у них услуга стоит две тысячи рублей. При этом обжаловать решение оператора станции отказать в выдаче диагностической карты фактически нельзя. А это значит, автовладелец в любом случае заплатит столько, сколько ему скажут, есть у него реальные недочеты или нет», - пояснил Шкуматов.

При этом Шкуматов назвал техосмотр иллюзией борьбы за безопасность, которая поощряет коррупцию.

«Технический осмотр, в частности, легковых авто, всегда носил характер фейка и плодил огромную коррупцию на протяжении 30 лет, сколько он существует в России. Не потому что у нас страна плохая или люди, а потому что по опросам 85% автомобилистов не понимают смысла технического осмотра. Они и так следят за своим авто, возят в нем своих близких, детей, себя», - отметил он.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков также заявил «Радиоточке НСН», что страховые полисы будут лишь дорожать.

«Страховщики зубами держатся за расширение тарифного коридора и повышение стоимости ОСАГО. Они нам обещали, что полис станет дешевле для тех, кто будет ездить без нарушений, но он дорожает для всех абсолютно. Его стоимость постоянно растет. Так что это все из области несбывающегося и нереализуемого», - отметил Лысаков.

19 августа МВД РФ выступило за упрощение процедур технического осмотра транспортных средств за счет отказа от некоторых проверок. Лысаков объяснил, в чем опасность отказа от проверок коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и других процедур.

«Я не знаю, с чего вдруг МВД решило сократить количество процедур при проверке транспортного средства. То, что они назвали, прямо и косвенно влияет на безопасность дорожного движения, это неправильная позиция», - отметил он.

Комментируя отмену обязательного техосмотра, партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что это не приведет к росту аварийности. Моржаретто рассказал, что число аварий, произошедших из-за неисправности автомобилей, составляет лишь 0,1% от общего числа ДТП.

