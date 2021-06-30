Впервые в России средний срок по ипотеке превысил 20 лет
В России впервые увеличился средний срок по ипотеке. Он превысил 20 лет. Показатель увеличивается с октября 2020 года. Тогда он достиг отметки в 219 месяцев, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.
Отмечается, что в предыдущем месяце кредитные организации стали меньше выдавать ипотеку. Количество займов снизилось на 22,5% — до 148 тысяч. При этом общий объём задолженности россиян по таким ссудам увеличился на 2,1% до рекордных 10 трлн 270 млрд рублей. Средняя ставка по ипотеке по итогам мая в нашей стране составляет 7,3% годовых.
О том, как лучше воспользоваться ипотекой при покупке жилья, ранее рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru