Клименко раскрыл последствия «приземления» IT-гигантов блокировкой платежей
Не факт, что иностранные площадки после этого станут лояльны российским законам, а вот российские подорожают для рекламодателей, сказал НСН экс-советник президента.
Запрет на платежи для иностранных соцсетей, не выполняющих требования «закона о приземлении», может стимулировать их открыть офисы в России, однако главное, чтобы они исполняли законы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее стало известно, что Минцифры подготовило проект постановления с новыми санкциями против иностранных соцсетей, которые не откроют свои представительства на территории РФ до 1 января 2022 года. В частности, предусматривается блокировка денежных переводов компаниям-нарушителям.
«Безусловно, это стимулирующий момент. Другой вопрос, что офисы и представительства открываются для того, чтобы иностранные компании исполняли наше законодательство. Санкции за платежи будут, если не откроют представительство. Может, и откроют, это не является чем-то страшным. Но тут надо больше заниматься другим. Открытие офисов и исполнение законов не очень коррелируют. Идеальная история - это как было в случае с налогом на Google, когда никто не открывал представительств в юридическом смысле, а были просто открыты виртуальные кабинеты в налоговой инспекции, и они платили налоги. А здесь мы как-то сместились в историю открытия представительств и «приземления». Этот термин всем понравился, но суть – не приземлить компании, а чтобы они исполняли наши законы, в частности, в плане удаления противоправного контента. Представительства, может быть, и откроют, а вот будут ли исполнять законы – на этот вопрос пока ответа ни у кого нет», - сказал Клименко.
При этом он допустил, что если рекламодатели перейдут из западных соцсетей в российские, там может повыситься цена рекламы.
«Перенесут (рекламные бюджеты из западных соцсетей в российские – прим. НСН), наверное, все, потому что пострадают все. У «ВКонтакте» своя аудитория, эта сеть достаточно загружена рекламой и, если туда придут бюджеты, это просто приведет к росту цен на рекламу. Если рекламодатель придет во «ВКонтакте», у него, может быть, увеличится выручка. Но рекламодателю станет хуже, поскольку она увеличится за счет повышения цены», - заключил экс-советник президента РФ по развитию интернета.
1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому зарубежные IT-компании должны открывать представительства в России. Неофициально его называют «законом о приземлении».
Владельцы всех интернет-ресурсов с аудиторией в России более 500 тысяч пользователей должны создать филиалы или открыть представительства в РФ с 1 января следующего года. В перечень, в частности, вошли социальные сети Facebook, Instagram, Twitter и Tiktok, мессенджеры WhatsApp и Telegram, видеохостинг YouTube, поисковики и онлайн-магазины.
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