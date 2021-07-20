Клименко раскрыл последствия «приземления» IT-гигантов блокировкой платежей

Запрет на платежи для иностранных соцсетей, не выполняющих требования «закона о приземлении», может стимулировать их открыть офисы в России, однако главное, чтобы они исполняли законы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее стало известно, что Минцифры подготовило проект постановления с новыми санкциями против иностранных соцсетей, которые не откроют свои представительства на территории РФ до 1 января 2022 года. В частности, предусматривается блокировка денежных переводов компаниям-нарушителям.