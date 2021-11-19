«Впечатлительные женщины?» Врач рассказал, кто упадет в выходные в «барическую пропасть»
Юрий Конев сказал НСН, что многие придумывают себе «метеозависимость», и сравнил «барическую пилу» с полетами на самолетах.
Предстоящее в выходные падение в «барическую пропасть» не заметят 90% москвичей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ныряющий циклон «Ульрих» придет в Москву в субботу, 20 ноября, и ударит по метеозависимым людям «барической пилой» - рекордным падением, а потом и резким повышением давления.
«Большинство людей даже не заметит этого перепада. Надо быть внимательными только людям с метеочувствительностью, а их не так уж и много. Я думаю, таких людей несколько процентов, но уж точно не больше 10% по самому максимуму. В основном это психологические факторы, как правило, впечатлительность женщин. Так что никаких специальных мероприятий это (подготовка к встрече с «барической пилой» - прим. НСН) не требует. Это только для избранного, ограниченного круга», - сказал Конев.
По словам Тишковца, к полудню субботы давление в Москве понизится с 736 до 716 мм ртутного столба, а в воскресенье повысится до 731 мм. Конев в этой связи сравнил падение в «барическую пропасть» с полетами на самолетах.
«Перепады давления на 20-25 мм рт. ст. чувствительны только для метеозависимых людей. Например, большинство людей переносит взлет или посадку на самолете, а там бывают перепады давления более чем на 100 мм. Если бы метеочувствительность была распространена больше, человечеству было бы сложно летать самолетами. Так что эта зависимость немного преувеличена. При этом с возрастом метеочувствительность может немножко возрастать», - рассказал профессор.
Врач-геронтолог также указал, что делать в выходные действительно метеозависимым людям.
«А что касается действительно метеозависимых людей, перенести это им будет очень просто. Надо соблюдать режим сна, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки и желательно за день до этого и через день после посоветоваться с врачом, который, возможно, назначит какую-то терапию людям, страдающим повышением давления. Впрочем, и снижением тоже. Люди с гипотонией (снижение артериального давления – прим. НСН), тоже сильно реагируют на подобные перепады», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
По словам Тишковца, в субботу давление в Москве станет рекордно низким для этого дня с 2008 года. Кроме того, «ныряющий Ульрих» принесет в Центральную Россию сильнейший «мокрый снегопад», который может побить 73-летний рекорд. Также в выходные ожидается штормовой ветер, способный валить деревья и ломать рекламные конструкции.
Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в выходные над московским регионом будут нависать очень плотные облака, которые скроют столицу от солнечных лучей. По его словам, света будет мало, и уикенд окажется «тусклым».
Он подтвердил, что ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, Москву накроет снег. Причем сочетание мокрого снега с дождем будет весьма опасным для автомобилистов.
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