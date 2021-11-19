«Впечатлительные женщины?» Врач рассказал, кто упадет в выходные в «барическую пропасть»

«Большинство людей даже не заметит этого перепада. Надо быть внимательными только людям с метеочувствительностью, а их не так уж и много. Я думаю, таких людей несколько процентов, но уж точно не больше 10% по самому максимуму. В основном это психологические факторы, как правило, впечатлительность женщин. Так что никаких специальных мероприятий это (подготовка к встрече с «барической пилой» - прим. НСН) не требует. Это только для избранного, ограниченного круга», - сказал Конев.

По словам Тишковца, к полудню субботы давление в Москве понизится с 736 до 716 мм ртутного столба, а в воскресенье повысится до 731 мм. Конев в этой связи сравнил падение в «барическую пропасть» с полетами на самолетах.

«Перепады давления на 20-25 мм рт. ст. чувствительны только для метеозависимых людей. Например, большинство людей переносит взлет или посадку на самолете, а там бывают перепады давления более чем на 100 мм. Если бы метеочувствительность была распространена больше, человечеству было бы сложно летать самолетами. Так что эта зависимость немного преувеличена. При этом с возрастом метеочувствительность может немножко возрастать», - рассказал профессор.

Врач-геронтолог также указал, что делать в выходные действительно метеозависимым людям.

«А что касается действительно метеозависимых людей, перенести это им будет очень просто. Надо соблюдать режим сна, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки и желательно за день до этого и через день после посоветоваться с врачом, который, возможно, назначит какую-то терапию людям, страдающим повышением давления. Впрочем, и снижением тоже. Люди с гипотонией (снижение артериального давления – прим. НСН), тоже сильно реагируют на подобные перепады», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»

По словам Тишковца, в субботу давление в Москве станет рекордно низким для этого дня с 2008 года. Кроме того, «ныряющий Ульрих» принесет в Центральную Россию сильнейший «мокрый снегопад», который может побить 73-летний рекорд. Также в выходные ожидается штормовой ветер, способный валить деревья и ломать рекламные конструкции.