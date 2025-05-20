ПОДГОТОВКА: ПИТАНИЕ, ВОДА И ВИТАМИНЫ

Перед подготовкой к экзаменам старшеклассникам необходимо пропить курс витаминов, а также следить за режимом приема воды, заявила НСН психолог Анфиса Калистратова.

«Обязательно следить за режимом приема воды. Если прохладная погода, то вода должна быть теплой, и наоборот. На килограмм веса надо пить 30 граммов воды. То есть если ребенок весит 50 килограммов, то это 1,5 литра воды в день. Вода — это единственный способ, который вымывает гормоны стресса из организма. Обязательно следить, чтобы хотя бы раз в неделю ребенок отсыпался по полной», - отметила она.

Подготовка к итоговому школьному экзамену – это большой стресс для любого ученика. По словам психологов, во время стресса люди делятся на два типа: «заедающие» и «голодающие». При этом специалисты уверяют, что это ошибочные стратегии. В первом случае вся энергия тратится на переваривание еды, что мешает усваивать информацию. Во втором случае ребенок не получает нужных элементов, а голод «ускоряет» нервное истощение.

Во время интенсивной умственной работы при подготовке к экзаменам для стимуляции хорошей работы головного мозга, предупреждения раздражительности, слабости, упадка сил еда должна быть разнообразной, сбалансированной и питательной.

Также очень важно, чтобы питание было регулярным, а не два раза в сутки, как это часто бывает у старшеклассников.

Оптимальным является рацион средней калорийности с достаточным содержанием свежих растительных продуктов – овощей и фруктов. Обязательно включите в рацион ваши любимые продукты, но не перебарщиваете с их количеством.

Для перекусов во время экзаменов рекомендуются свежие фрукты или сухофрукты, бутерброд с сыром, несоленые орехи, йогурт, свежеприготовленный молочный коктейль, маленькие кусочки темного шоколада.

Принято считать, что во время подготовок к экзамену нужно перекусывать чем-то сладким, чтобы помогать мозгу работать. Диетологи называют это великим заблуждением, так как чрезмерное употребление сахара приводит лишь к временному приливу энергии, за которым быстро следует падение уровня сахара в крови, которое приводит к усталости.

Еще, к сожалению, на этот период придется отказаться от чипсов, которые организм переваривает дольше всего.

И в целом специалисты рекомендуют не жевать во время повторения материалов, так как мозг концентрируется и на еде тоже, что мешает запоминать формулы и правила.

Также будущие студенты любят увлекаться кофейными напитками, так как готовы не спать всю ночь во время подготовки к ЕГЭ. Во-первых, спать точно нужно! Организму требуется восстановление в этот непростой период. Во-вторых, из-за кофеина работоспособность повышается всего на несколько часов, а на следующий день появляется усталость и нервозность.