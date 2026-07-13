СМИ: Борису Надеждину вменяют демонстрацию запрещенной символики

Признанный в РФ политик Борис Надеждин в своих соцсетях сообщил, что полиция забрала его «в отдел Долгопрудного». При этом причины действий стражей порядка он не уточнил.

Депутаты запретили размещать социальную рекламу на ресурсах иноагентов

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Надеждину вменяют административную статью, предполагающую ответственность за публичную демонстрацию нацистской, экстремистской и другой запрещенной символики.

«Статья предусматривает... до 15 суток ареста. Суд в Москве рассмотрит протокол в ближайшее время», - сообщил источник агентства.

Ранее в Нижнем Тагиле административный арест назначили местному жителю, который оформил заказ пиццы на имя «Адольф Гитлер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:НаказаниеПолицияЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры