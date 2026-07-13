СМИ: Борису Надеждину вменяют демонстрацию запрещенной символики
Признанный в РФ политик Борис Надеждин в своих соцсетях сообщил, что полиция забрала его «в отдел Долгопрудного». При этом причины действий стражей порядка он не уточнил.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Надеждину вменяют административную статью, предполагающую ответственность за публичную демонстрацию нацистской, экстремистской и другой запрещенной символики.
«Статья предусматривает... до 15 суток ареста. Суд в Москве рассмотрит протокол в ближайшее время», - сообщил источник агентства.
Ранее в Нижнем Тагиле административный арест назначили местному жителю, который оформил заказ пиццы на имя «Адольф Гитлер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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