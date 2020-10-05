«Не мракобесие»: Врачи объяснили нежелание россиян прививаться от COVID-19

В свою очередь, профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН не увидел ничего особенного в нежелании россиян массово прививаться.

«Не вижу признаков мракобесия. Вакцина важна и очень нужна, но еще не готова», - подчеркнул он.

Специалист напомнил, что самые передовые разработки проходят третью фазу клинических испытаний, а число добровольцев неограниченно.

«По мере того, как будет появляться информация о безопасности вакцины, я уверен, что настроение людей будет меняться и многие люди захотят получить эту вакцину. Не стоит волноваться по поводу настроения людей», - заверил вирусолог.

Он также рассказал о возможной тактике применения препарата.

«Желательно провакцинировать больше 50% населения, но это не обязательно. Иногда важно привить людей в главных очагах, и эпидемия начнет отступать», - сказал он.

Альтштейн привел в пример тактику использования прививки от оспы в 1977 году.

По его словам, когда пытались подряд всех вакцинировать, некоторые пытались ускользнуть, и результаты были «не очень». Однако когда начали прививать лишь там, где есть больные, ситуация изменилась и в течение нескольких лет заболевание исчезло.

«Вот в Москве нужно привить процентов 70 населения. Если бы сейчас вакцина была готова, то такую задачу нужно было бы поставить. Но есть масса районов, где заболеваемость настолько незначительна, что вакцинировать там всех совершенно не обязательно», - отметил он.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе привились около 6 тысяч человек, их самочувствие нормальное. По его словам, вакцинация не мешает массовому производству, которое, по его оценкам, к концу года перейдет на миллионное исчисление.

В августе Минздрaв зaрегистрировaл первую в мире вaкцину для профилaктики COVID-19, рaзрaботaнную центром имени Гaмaлеи. Онa получилa нaзвaние «Спутник V». В конце сентября центр «Вектор» получил патент на вторую отечественную вакцину «ЭпиВакКорона». Ее намерены зарегистрировать до 15 октября.

