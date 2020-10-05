«Не мракобесие»: Врачи объяснили нежелание россиян прививаться от COVID-19
Для остановки эпидемии необходимо привить лишь людей из группы риска и очагов заболевания, заявили специалисты в эфире НСН.
Только 23% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, показал онлайн-опрос «Единой России». В нем приняли участие около 20 тысяч человек, сообщили РИА Новости.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН задался вопросом, кого опрашивала партия: школьников, детей, старшее поколение.
«Сегодня группой риска является только старшее поколение, лица старше 65-70 лет. Если их опрашивали, то среди них мало желающих привиться. Если опрашивали все население, то можно выдвинуть такую парадоксальную версию, что наши люди грамотные, наслушались о вирусе много и понимают, что он прежде всего опасен для старшего поколения, поэтому смысла в прививках они не увидели», - отметил он.
В свою очередь, профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН не увидел ничего особенного в нежелании россиян массово прививаться.
«Не вижу признаков мракобесия. Вакцина важна и очень нужна, но еще не готова», - подчеркнул он.
Специалист напомнил, что самые передовые разработки проходят третью фазу клинических испытаний, а число добровольцев неограниченно.
«По мере того, как будет появляться информация о безопасности вакцины, я уверен, что настроение людей будет меняться и многие люди захотят получить эту вакцину. Не стоит волноваться по поводу настроения людей», - заверил вирусолог.
Он также рассказал о возможной тактике применения препарата.
«Желательно провакцинировать больше 50% населения, но это не обязательно. Иногда важно привить людей в главных очагах, и эпидемия начнет отступать», - сказал он.
Альтштейн привел в пример тактику использования прививки от оспы в 1977 году.
По его словам, когда пытались подряд всех вакцинировать, некоторые пытались ускользнуть, и результаты были «не очень». Однако когда начали прививать лишь там, где есть больные, ситуация изменилась и в течение нескольких лет заболевание исчезло.
«Вот в Москве нужно привить процентов 70 населения. Если бы сейчас вакцина была готова, то такую задачу нужно было бы поставить. Но есть масса районов, где заболеваемость настолько незначительна, что вакцинировать там всех совершенно не обязательно», - отметил он.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе привились около 6 тысяч человек, их самочувствие нормальное. По его словам, вакцинация не мешает массовому производству, которое, по его оценкам, к концу года перейдет на миллионное исчисление.
В августе Минздрaв зaрегистрировaл первую в мире вaкцину для профилaктики COVID-19, рaзрaботaнную центром имени Гaмaлеи. Онa получилa нaзвaние «Спутник V». В конце сентября центр «Вектор» получил патент на вторую отечественную вакцину «ЭпиВакКорона». Ее намерены зарегистрировать до 15 октября.
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