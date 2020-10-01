Вакцина или плацебо? Что ввели добровольцам, расскажут после испытаний

Россиянам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», присваивают код. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе вакцинации ни пациент, ни врач не знают, что именно вводится добровольцу — вакцина или плацебо.

Присвоенный компьютером код исключает возможность введения человеку разных препаратов, пишет RT. Что именно они получили - вакцину или плацебо - добровольцы узнают после завершения испытаний., отмечает Ura.ru.