Вакцина или плацебо? Что ввели добровольцам, расскажут после испытаний
Россиянам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», присваивают код. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе вакцинации ни пациент, ни врач не знают, что именно вводится добровольцу — вакцина или плацебо.
Присвоенный компьютером код исключает возможность введения человеку разных препаратов, пишет RT. Что именно они получили - вакцину или плацебо - добровольцы узнают после завершения испытаний., отмечает Ura.ru.
Рaнее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что уже более 40 стран обозначили свой интерес к отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V». При этом, по его словам, всего за месяц спрос вырос на треть.
Первую российскую вaкцину рaзрaботaл центр имени Гaмaлеи, ее нaзвaли «Спутник V». Препaрaт был зaпущен в производство 15 aвгустa, первыми прививку получaт врaчи и грaждaне из групп рискa, мaссовaя вaкцинaция россиян нaчнется в 2021 году.
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