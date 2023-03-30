«Возьмут ли труса?»: В СПЧ ответили Милонову на призыв алиментщиков на СВО
Зампредседателя СПЧ Ирина Киркора в эфире НСН поспорила с депутатом Виталием Милоновым о его инициативе призывать на СВО злостных неплательщиков алиментов.
Предложение об отправке злостных неплательщиков алиментов подменяет собой работу по поиску официальных доходов у должников, заявила в эфире НСН зампредседателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил посылать на передовую злостных неплательщиков алиментов. В частности, для «работы в штурмовых отрядах». Киркора считает, что инициатива вызывает много вопросов.
«Если Виталий Валентинович подобным предложением намерен решить вопрос отсутствия работы с официальным доходом у должников, то да, добровольное трудоустройство имеющих огромные долги перед собственными детьми в Министерство обороны или ЧВК «Вагнер» может решить эту проблему. Но тут возникнет ряд вопросов: а возьмут ли труса, бегающего от своих родительских обязанностей на передовую, где от силы мужского характера и четких действий штурмовика зависят жизни всей команды и идущих за ним? Доверим ли мы этим мужчинам с пониженной социальной ответственностью защиту Отечества и нас с вами?», - сказала Киркора.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что Россия может набрать 400 тысяч контрактников для службы в армии, однако это не произойдет мгновенно.
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