Милонов предложил неплательщиков алиментов отправить на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который воюет в Донбассе по контракту, предложил всех злостных неплательщиков по алиментам отправить в штурмовые отряды на специальную военную операцию.

«Эти люди должны абсолютно в соответствии с наукой, так сказать, быть доставлены сюда, для работы в штурмовых отрядах», - сказал парламентарий в беседе с Радио «Комсомольская правда».