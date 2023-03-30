Милонов предложил неплательщиков алиментов отправить на СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов, который воюет в Донбассе по контракту, предложил всех злостных неплательщиков по алиментам отправить в штурмовые отряды на специальную военную операцию.
«Эти люди должны абсолютно в соответствии с наукой, так сказать, быть доставлены сюда, для работы в штурмовых отрядах», - сказал парламентарий в беседе с Радио «Комсомольская правда».
Ранее Милонов предложил запретить выступать в России лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку. Так депутат прокомментировал новый клип музыканта на песню «Родина, вернись домой», передает НСН.
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