Милонов предложил неплательщиков алиментов отправить на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который воюет в Донбассе по контракту, предложил всех злостных неплательщиков по алиментам отправить в штурмовые отряды на специальную военную операцию.

«Эти люди должны абсолютно в соответствии с наукой, так сказать, быть доставлены сюда, для работы в штурмовых отрядах», - сказал парламентарий в беседе с Радио «Комсомольская правда».

«Вгрызаемся в каждый сантиметр»: Милонов предрек отступление ВСУ после мясорубки в Артемовске

Ранее Милонов предложил запретить выступать в России лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку. Так депутат прокомментировал новый клип музыканта на песню «Родина, вернись домой», передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://vk.com/milonov
ТЕГИ:СпецоперацияАлиментыВиталий Милонов

Горячие новости

Все новости

партнеры