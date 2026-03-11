«Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию «Русская»

В компании отметили, что накануне были зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья». Всего же с 24 февраля, объекты «Газпрома» на юге России, относящиеся к критически важной энергоинфраструктуре, были атакованы 12 раз.

«Эти объекты обеспечивают надёжность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» - , указали в компании, добавив, что все атаки были отражены.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».