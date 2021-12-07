Вожатая получила семь лет колонии за убийство коллеги в Подмосковье

Сообщается, что правонарушительница и убитая были однокурсницами и проходили в лаге практику.

По данным источника, злоумышленница часто употребляла алкоголь в подростковом возрасте, а также устраивала травлю одноклассников. В старшей школе она редко выходила на связь со сверстниками и плохо училась.

По словам Врадий, задержанная призналась в содеянном и сказала, что убила девушку под воздействием алкоголя. Ее виновность доказана рядом экспертиз, в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической.