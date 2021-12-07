Вожатая получила семь лет колонии за убийство коллеги в Подмосковье
В Подмосковье вожатую детского лагеря приговорили к семи годам колонии общего режима за убийство коллеги. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным Telegram-канала прокуратуры Московской области, преступление произошло в июне 2021 года в детском оздоровительном лагере «Лесной лорд» в Пушкинском округе. В ходе ссоры правонарушительница ударила ножом свою 20-летнюю соседку по комнате не менее 20 раз.
Сообщается, что правонарушительница и убитая были однокурсницами и проходили в лаге практику.
По данным источника, злоумышленница часто употребляла алкоголь в подростковом возрасте, а также устраивала травлю одноклассников. В старшей школе она редко выходила на связь со сверстниками и плохо училась.
По словам Врадий, задержанная призналась в содеянном и сказала, что убила девушку под воздействием алкоголя. Ее виновность доказана рядом экспертиз, в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru