Вожатая получила семь лет колонии за убийство коллеги в Подмосковье

В Подмосковье вожатую детского лагеря приговорили к семи годам колонии общего режима за убийство коллеги. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По данным Telegram-канала прокуратуры Московской области, преступление произошло в июне 2021 года в детском оздоровительном лагере «Лесной лорд» в Пушкинском округе. В ходе ссоры правонарушительница ударила ножом свою 20-летнюю соседку по комнате не менее 20 раз.

Учительницу физкультуры в Саратове посадили на 23 года за убийство матери и ребенка

Сообщается, что правонарушительница и убитая были однокурсницами и проходили в лаге практику.

По данным источника, злоумышленница часто употребляла алкоголь в подростковом возрасте, а также устраивала травлю одноклассников. В старшей школе она редко выходила на связь со сверстниками и плохо училась.

По словам Врадий, задержанная призналась в содеянном и сказала, что убила девушку под воздействием алкоголя. Ее виновность доказана рядом экспертиз, в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СудУбийствоДетский ЛагерьПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры