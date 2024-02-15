Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у МЧС для «Безопасного города»
Уголовное дело возбуждено по факту хищения более 670 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, потерпевшей стороной признан МЧС России.
Контракт на проведение НИОКР по проекту для аппаратно-программного комплекса был заключен в 2020 году между Центральной базой измерительной техники МЧС и Национальным центром информатизации, который принадлежит госкорпорации Ростех.
Согласно материалам уголовного дела, неустановленные лица в ходе исполнения госконтракта похитили вышеозначенную сумму для чего ввели в заблуждение должностных лиц МЧС, которым предстояло окончательно принять работу. По версии следствия, злоумышленники вообще не намеревались проводить какие-либо работы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», контракт предполагал, в частности, разработку прогнозных, аналитических моделей по 12 ключевым рискам, также типовых сценариев реагирования на них. Среди прочего, МЧС планировало в 2022 году создать единого оператора для аппаратно-программного комплекса в форсмате публично-правовой компании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России выступил с осуждением обстрела Белгорода ВСУ
- Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у МЧС для «Безопасного города»
- СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл изменили фамилию своим детям
- ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России
- Курс евро поднялся выше 99 рублей
- Гладков: При обстреле Белгорода погибла годовалая девочка
- Семьи в США начинают все чаще давать своим детям препараты для похудения
- Даня Милохин заявил о готовности спеть вместе с SHAMAN
- Памятник Юрию Любимову откроют возле Театра на Таганке в октябре
- Великобритания и Латвия поставят Украине тысячи беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru