Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у МЧС для «Безопасного города»

Уголовное дело возбуждено по факту хищения более 670 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, потерпевшей стороной признан МЧС России.

Контракт на проведение НИОКР по проекту для аппаратно-программного комплекса был заключен в 2020 году между Центральной базой измерительной техники МЧС и Национальным центром информатизации, который принадлежит госкорпорации Ростех.

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Согласно материалам уголовного дела, неустановленные лица в ходе исполнения госконтракта похитили вышеозначенную сумму для чего ввели в заблуждение должностных лиц МЧС, которым предстояло окончательно принять работу. По версии следствия, злоумышленники вообще не намеревались проводить какие-либо работы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», контракт предполагал, в частности, разработку прогнозных, аналитических моделей по 12 ключевым рискам, также типовых сценариев реагирования на них. Среди прочего, МЧС планировало в 2022 году создать единого оператора для аппаратно-программного комплекса в форсмате публично-правовой компании.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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