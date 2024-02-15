Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у МЧС для «Безопасного города»

Уголовное дело возбуждено по факту хищения более 670 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, потерпевшей стороной признан МЧС России.

Контракт на проведение НИОКР по проекту для аппаратно-программного комплекса был заключен в 2020 году между Центральной базой измерительной техники МЧС и Национальным центром информатизации, который принадлежит госкорпорации Ростех.